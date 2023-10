Названы причины обострения бессонницы и депрессии

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Университета Хельсинки в сотрудничестве с коллегами из других научных организаций Финляндии пришли к выводу, что депрессия и бессонница становятся более распространенными из-за изменений климата. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финских исследователей.

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.