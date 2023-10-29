Названы причины обострения бессонницы и депрессии

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученые из Университета Хельсинки в сотрудничестве с коллегами из других научных организаций Финляндии пришли к выводу, что депрессия и бессонница становятся более распространенными из-за изменений климата. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финских исследователей.

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

По мнению ученых, эти расстройства становятся более распространенными из-за слияния сезонов года. Это особенно заметно в северных странах, где весь год кажется бесконечным ноябрем. Основной причиной этого, по мнению авторов исследования, является недостаток солнечного света.

Важно отметить, что исследование все еще находится в процессе завершения, и приведенные результаты являются предварительными. Окончательные выводы будут представлены в 2024 году. Взаимосвязь между погодными условиями и эмоциональным состоянием человека кажется очевидной, однако множество исследований в этой области демонстрируют противоречивые результаты. Поэтому проведение дополнительных научных исследований становится крайне важным для установления точной связи между климатом и психическим здоровьем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.