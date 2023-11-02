Тыквенные семечки помогают нормализовать работу сердца и бороться с депрессией

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тыквенные семечки — это не только вкусный продукт, но также природное средство для нормализации сердечной деятельности. Они помогают справиться с депрессией, бороться с бессонницей, а также положительно действуют на красоту кожи, ногтей и волос. Об этом рассказал врач Андрей Тяжельников.

Фото: commons.wikimedia. org by Rodney Campbell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт сообщил в разговоре с РИА Новости, что семена тыквы являются источником аминокислот, таких как калий, магний и аргинин, поддерживающих здоровье сосудов. Кроме того, в составе тыквенных семечек есть магний и аминокислота L-триптофан, известная как источник "гормона радости" — серотонина. Это делает семена тыквы незаменимыми при нарушениях сна и депрессии.

Кроме того, семена тыквы обладают проверенным глистогонным действием благодаря содержащемуся в них натуральному веществу кукурбитину.

Помимо этого, благодаря содержанию витамина А, железа и цинка тыквенные семечки помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, добавил врач.

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Вот что будет, если есть семена тыквы каждый день (Вот это да)