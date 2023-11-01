Врач назвал норму тыквы для взрослого человека в день: не более 300 граммов

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какое количество тыквы можно употреблять в день.

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"Тыква имеет довольно низкую калорийность, но высокий гликемический индекс. Поэтому употреблять ее нужно умеренно. Взрослым можно съедать в день 200-300 граммов, детям — 100 граммов", — рассказал Тяжельников в разговоре с РИА Новости.

Врач отметил, что тыквой не стоит злоупотреблять диабетикам, а также лицам, страдающим гастритом, заболеваниями органов ЖКТ, желчекаменной болезни и панкреатитом.

С другой стороны, тыква является очень полезным овощем, в котором есть масса ценных микроэлементов, витаминов, а также в пять раз больше каротина, чем в моркови. Тыква оказывает благотворное влияние на пищеварение, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, выводит "плохой" холестерин и положительно сказывается на работе сердца и печени.

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