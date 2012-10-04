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Автор Сергей Василенков

Благополучная Европа погрузилась в депрессию

Здоровье » Здравоохранение

Опрос, проведенный недавно компанией Mori для Европейской ассоциации исследований депрессии (EDA), показал, что каждый десятый европеец страдает от депрессии. Особенно много "депрессивных" людей в дождливой Великобритании — четверть ее населения, а вот в солнечной Италии их 12 процентов. Эксперты винят во всем бешеный ритм жизни и трудоголизм.

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Европейцы страдают от депрессии

Исследование Mori, в котором приняли участие около 7 тысяч человек из семи стран Старого Света, показало, в частности, что жители Великобритании в наибольшей степени подвержены депрессии.

Так, около 26 процентов британцев так или иначе страдают депрессией, в то время как среди жизнерадостных итальянцев количество подверженных "болезни XXI века" — порядка 12 процентов.

Более всего подвержены депрессии, по информации ВВС:

  • работники офисов
  • а также те, кто трудится на малоквалифицированных работах.

Среди данных групп населения депрессией страдают:

  • в Германии — 61%
  • в Дании — 60%
  • в Великобритании — 58%.

В то же время в Турции среди людей, работающих в офисе и занимающихся низко- или малоквалифицированным трудом, таких "всего" 25 процентов — видимо, сказывается:

  • мягкий климат
  • национальная психология
  • и щадящий темп жизни.

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Разные нации переносят депрессию по-разному.

Так, состояние депрессии не сказывается на результатах работы жителей Великобритании, чего не скажешь о датчанах и немцах — работоспособность "пациентов" существенно снижается.

По результатам опроса, 20 процентов респондентов хотя бы раз в жизни страдали от депрессии и около 30 процентов страдающих от депрессии европейцев опасаются, что она может сказаться на их работе.

Благополучная Европа погрузилась в депрессию. депрессия
Около 26 процентов британцев так или иначе страдают депрессией

Куратор исследования и президент EDA Винченцо Костильола говорит, что результаты исследования Mori — это лишь верхушка айсберга:

  • исследование не показывает истинные причины распространения этой болезни
  • диагностированное количество страдающих от депрессии жителей Европы существенно ниже их реального числа.

Костильола также предупреждает о том, что массовость больных депрессией может негативно сказаться на производительности их труда, что губительно для экономики Европы, которая сама в депрессии из-за экономического кризиса.

Косвенным подтверждением тому являются суммы, которые больные депрессией европейцы вынуждены тратить на лечение. По информации журнала New Scientist, каждый год жители Европы тратят 80 миллиардов евро на лечение:

  • мигрени
  • депрессии
  • бессонницы
  • психоза.

Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом Испании. Для сравнения, но лечение онкологических и кардиологических заболеваний жители Европы тратят в три раза меньше средств.

Отчего же жители Европы, да и не только Европы, столь сильно подвержены депрессии, и как с ней можно бороться? Некоторые исследователи утверждают, что одной из причин депрессивного состояния жителей Старого Света является высокий темп жизни — ведь, по результатам исследования Mori, высокий уровень депрессии отмечается именно в самых высокоразвитых странах Европейского континента.

Факторы возникновения депрессии

Стремительный темп жизни и суета офисной обстановки вынуждают людей с повышенной требовательностью относиться к себе и к окружающим, им приходится перерабатывать большое количество информации и все время думать о времени. Все это:

  • вызывает стрессы
  • повышает тревожность

а это — факторы риска развития депрессии.

Стрессы, разочарования и крушение надежд из-за невозможности удовлетворить возрастающие потребности — все это у многих выливается в депрессивные состояния.

Еще одной существенной причиной развития депрессии у европейцев является:

  • нарушение режима сна и бодрствования
  • разбалансировка биологических часов
  • или "социальный джетлаг".

Согласно исследованиям Института медицинской психологии при Мюнхенском университете, в Центральной Европе этим страдает до 70 процентов населения.

Благополучная Европа погрузилась в депрессию. женская депрессия
Депрессии больше всего подвержены жители высокоразвитых европейских стран

Высокий ритм жизни и большое количество времени, которое тратится на работу и на дорогу, сбивает наши биологические часы:

  • мы вынуждены вставать слишком рано
  • и ложиться спать слишком поздно.

В современном мире активная жизнь с наступлением ночи не прекращается, и люди продолжают бодрствовать в темное время суток. Поэтому люди все чаще сохраняют активность допоздна, а по утрам им мучительно тяжело вставать по утрам, когда нужно идти на работу. Как результат — болезни сердца, бессонница, потеря аппетита, лишний вес — и депрессия.

Подобный социальный джетлаг подстерегает не только взрослых европейцев, но и детей, которые сегодня с самого раннего возраста вовлекаются в социальную жизнь. Профессор Тиль Роннеберг говорит, что тяжелые приступы разбалансировки биологических часов нередко случаются у подростков:

  • биологические часы у них отстают,
  • но необходимость рано вставать на школьные занятия развивает у них стресс
  • увеличивает склонность к курению и все связанные с ними болезни, в том числе и депрессии.

Трудоголизм — проведение на работе большого количества времени — также приводит европейцев к депрессии. Рабочий день, регулярно растягивающийся на 11 часов, приводит к тому, что у человека остается мало времени на отдых и общение с семьей.

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Однако всех больных депрессией европейцев связывает одно. Их заболевание — следствие современного образа жизни:

  • ее быстрого темпа
  • необходимости человека постоянно адаптироваться к ее меняющимся условиям, от экономических до технологических.

Не удивительно, что, согласно данным EDA, депрессии больше всего подвержены жители высокоразвитых европейских стран — динамичная жизнь диктует людям свои формы поведения, когда становится невозможным все успевать и ко всему приспосабливаться.

Как можно побороть депрессию? Психологи говорят, что в некоторых случаях достаточно просто больше отдыхать и проводить время там, где хочется, и так, как хочется — будь то море, горы или простая смена обстановки.

Нужно заставить себя на время отдыха не думать о работе и проблемах и сосредоточиться на позитивных эмоциях. Если человек поймет, что источник его психологических проблем во многом кроется в противоречии его желаний и внутренних целей и внешнего течения жизни, и попытается его снять, депрессия может уйти сама собой.

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