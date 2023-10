Повторное избрание Дональда Трампа признали катастрофой для Европы

Your browser does not support the audio element.

Известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма выразил свое мнение относительно возможных последствий в случае переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа на посту президента в 2024 году. Эту информацию сообщил портал ertnews.gr.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.