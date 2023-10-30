Повторное избрание Дональда Трампа признали катастрофой для Европы

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма выразил свое мнение относительно возможных последствий в случае переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа на посту президента в 2024 году. Эту информацию сообщил портал ertnews.gr.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Фукуяма обсудил данную тему в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках мероприятия Economist Government Roundtable, которое прошло в Афинах. Политолог ответил на вопрос о возможных последствиях переизбрания Трампа для Европы и охарактеризовал такой сценарий как чрезвычайно неблагоприятный.

"Очевидно, что он [Трамп] не проявлял интереса к сотрудничеству с НАТО, отдавая предпочтение России перед Украиной, и находя общий язык с многими новыми популистскими партиями. Он также устанавливал крепкие связи с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии. Мне кажется, что его поддержка всех институциональных структур, созданных после 1945 года, будет малозначительной", — поделился своими предположениями эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.