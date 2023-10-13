Military Watch: российский истребитель Су-57 несёт самое мощное вооружение в своём поколении

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Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 обладает значительным превосходством в огневой мощи по сравнению с иностранными аналогами. Об этом пишет журнал Military Watch.

Фото: mil.ru

"Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <…>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", — отметило издание.

Важным преимуществом российского истребителя является возможность применения ракеты Р-37М, которая демонстрировала высокую эффективность в воздушных боях. Благодаря ей Су-57 способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские конкуренты.

В публикации отмечается также разнообразие и дальность применяемых Су-57 ракет "воздух-земля". Кроме того, в будущем планируется использование уменьшенной версии гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на данном истребителе.