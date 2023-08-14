Передовые российские истребители Су-57, которые задействованы в зоне СВО на Украине, интегрируют с боевыми дронами. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
"Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния", — напомнили обозреватели.
Как отмечается в статье, самолёт пятого поколения для ведения войны будущего дополнят беспилотным ведомым истребителем. Такие БПЛА под названием "Охотник" обладают выдающимися характеристиками малозаметности и способны работать вместе с Су-57 с целью повышения боеспособности пилотируемых авиационных групп, уточняют авторы статьи.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.