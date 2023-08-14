MWM: истребители Су-57 ВКС России интегрируют с боевыми дронами

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Передовые российские истребители Су-57, которые задействованы в зоне СВО на Украине, интегрируют с боевыми дронами. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Фото: https://militarywatchmagazine.com/article/okhotnik-stealth-state-trials-deliver-2024

"Су-57 были задействованы в ряде операций на Украине, включая воздушные бои, вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева и нанесение высокоточных ударов на большие расстояния", — напомнили обозреватели.

Как отмечается в статье, самолёт пятого поколения для ведения войны будущего дополнят беспилотным ведомым истребителем. Такие БПЛА под названием "Охотник" обладают выдающимися характеристиками малозаметности и способны работать вместе с Су-57 с целью повышения боеспособности пилотируемых авиационных групп, уточняют авторы статьи.