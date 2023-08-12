MWM: истребители Су-57 ВКС России показали высокую эффективность в зоне СВО на Украине

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Российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность в зоне СВО. Основной достоинство самолёта заключается в том, что он успешно прошёл интенсивные боевые испытания в реальных условиях в отличие от своих китайских и американских аналогов, указал автор статьи в журнале Military Watch Magazine.

Фото: Вадим Савицкий

Истребитель в ходе своего применения в Украине продемонстрировал способность успешно справляться со сложными задачами.

"Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины", — говорится в материале.

Кроме того, новый комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом, внедрённый на истребителях, будет существенно улучшать передачу информации между самолётом и наземными системами.

Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его главной целью является уничтожение всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полёта, внутренним вооружением, радиопоглощающим покрытием и современным комплексом бортового оборудования.