MWM: в США указали на высокую опасность истребителя Су-57 ВКС России

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным самолётом ВКС РФ. Об этом заявили журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Фото: Вадим Савицкий

Эксперты подчеркнули исключительную маневренность, высокую мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М истребителя. Они также отметили доступ самолёта к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые.

Обозреватели напомнили, что Су-57 активно применяют для участия в боевых действия в зоне спецоперации на Украине. Данный самолёт — единственный истребитель пятого поколения, который наносил авиаудары на дальность поражения против государства-противника, отметили эксперты.

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