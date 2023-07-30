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MWM: в США указали на высокую опасность истребителя Су-57 ВКС России

Мир

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является самым опасным самолётом ВКС РФ. Об этом заявили журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).

MWM: в США указали на высокую опасность истребителя Су-57 ВКС России
Фото: Вадим Савицкий

Эксперты подчеркнули исключительную маневренность, высокую мощность ракет класса "воздух-воздух" Р-77М и Р-37М истребителя. Они также отметили доступ самолёта к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые.

Обозреватели напомнили, что Су-57 активно применяют для участия в боевых действия в зоне спецоперации на Украине. Данный самолёт — единственный истребитель пятого поколения, который наносил авиаудары на дальность поражения против государства-противника, отметили эксперты. 

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Су-57 Фантастический высший пилотаж на форсаже.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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