Газета Guardian обнародовала видео с места нападения на участников фестиваля в Израиле

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Британские журналисты обнародовали видеозапись, на которой продемонстрированы последствия нападения ХАМАС на участников израильского музыкального фестиваля Nature Party.

Последствия нападения ХАМАС на участников фестиваля в Израиле

По информации The Guardian, кадры были сняты беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Десятки машин жителей Израиля, приехавших на фестиваль, были повреждены и уничтожены, следует из сюжета.

Ранее стало известно, что после атаки ХАМАС скончались не меньше 260 участников фестиваля. Предварительно, в списках погибших находятся не только граждане Израиля, но и немецкие, канадские и норвежские туристы.

Палестино-израильский конфликт обострился в субботу, 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль, запустив свыше трёх тысяч ракет.