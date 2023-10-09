Британские журналисты обнародовали видеозапись, на которой продемонстрированы последствия нападения ХАМАС на участников израильского музыкального фестиваля Nature Party.
По информации The Guardian, кадры были сняты беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Десятки машин жителей Израиля, приехавших на фестиваль, были повреждены и уничтожены, следует из сюжета.
Ранее стало известно, что после атаки ХАМАС скончались не меньше 260 участников фестиваля. Предварительно, в списках погибших находятся не только граждане Израиля, но и немецкие, канадские и норвежские туристы.
Палестино-израильский конфликт обострился в субботу, 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль, запустив свыше трёх тысяч ракет.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.