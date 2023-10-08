Трупы 260 человек со следами пыток нашли в Израиле, где проходил музыкальный фестиваль

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Трупы 260 человек найдены в израильском кибуце Реим, где в момент атаки ХАМАС проходил музыкальный фестиваль Nature Party.

Фото: Правда.Ру

Мирные граждане (в том числе, иностранные) были убиты боевиками палестинского движения во время удара по югу Израиля. У многих связаны руки и на теле видны следы пыток. Утверждается, что среди них много иностранцев: немцев, норвежцев и канадцев.

Также сообщается, что несколько американцев могли погибнуть или быть похищенными во время нападения ХАМАС.

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