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Трупы 260 человек со следами пыток нашли в Израиле, где проходил музыкальный фестиваль

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Общество

Трупы 260 человек найдены в израильском кибуце Реим, где в момент атаки ХАМАС проходил музыкальный фестиваль Nature Party.

Трупы 260 человек со следами пыток нашли в Израиле, где проходил музыкальный фестиваль
Фото: Правда.Ру

Мирные граждане (в том числе, иностранные) были убиты боевиками палестинского движения во время удара по югу Израиля. У многих связаны руки и на теле видны следы пыток. Утверждается, что среди них много иностранцев: немцев, норвежцев и канадцев.

Также сообщается, что несколько американцев могли погибнуть или быть похищенными во время нападения ХАМАС.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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