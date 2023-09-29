Маск поддержал идею об исключении помощи Украине из временного бюджета США

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией сенатора Рэнда Пола о том, что финансовая помощь Украине должна быть исключена из проекта краткосрочного бюджета США.

Фото: openverse

Миллиардер похвалил политика за его смелое предложение.

"Браво!" — коротко написал Маск в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Рэнд Пол уже неоднократно обращался к Белому дому с требованием остановить финансовую поддержку Киева. По его словам, правительство США действует в ущерб своему государству, помогая Украине.

Ранее сенатор подверг критике требование украинского президента Владимира Зеленского как можно быстрее принять его страну в состав Североатлантического альянса. Он считает, что глава Украины не может ставить такие условия Западу, поскольку и так получает материальную помощь.

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