Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией сенатора Рэнда Пола о том, что финансовая помощь Украине должна быть исключена из проекта краткосрочного бюджета США.
Миллиардер похвалил политика за его смелое предложение.
"Браво!" — коротко написал Маск в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Рэнд Пол уже неоднократно обращался к Белому дому с требованием остановить финансовую поддержку Киева. По его словам, правительство США действует в ущерб своему государству, помогая Украине.
Ранее сенатор подверг критике требование украинского президента Владимира Зеленского как можно быстрее принять его страну в состав Североатлантического альянса. Он считает, что глава Украины не может ставить такие условия Западу, поскольку и так получает материальную помощь.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.