Сенатор Рэнд Пол призвал исключить финансовую помощь Киеву из бюджета США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский сенатор Рэнд Пол в очередной раз призвал прекратить финансирование Украины.

Фото: Openverse

Республиканец подчеркнул, что рассмотрит проект бюджета США в ускоренном порядке только в том случае, если Вашингтон уберёт оттуда деньги, предназначенные для Киева.

"Если наше руководство настаивает на финансировании правительства чужой страны в ущерб нашему, ему следует винить исключительно собственную неспособность к компромиссу", — отметил сенатор в соцсети X (бывшая Twitter*).

Он добавил, что рассмотрение бюджета США задерживается из-за неправильной политики американских властей.

Ранее Рэнд Пол раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за требований ускорить вступление его страны в Североатлантический альянс.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.