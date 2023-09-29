Американский сенатор Рэнд Пол в очередной раз призвал прекратить финансирование Украины.
Республиканец подчеркнул, что рассмотрит проект бюджета США в ускоренном порядке только в том случае, если Вашингтон уберёт оттуда деньги, предназначенные для Киева.
"Если наше руководство настаивает на финансировании правительства чужой страны в ущерб нашему, ему следует винить исключительно собственную неспособность к компромиссу", — отметил сенатор в соцсети X (бывшая Twitter*).
Он добавил, что рассмотрение бюджета США задерживается из-за неправильной политики американских властей.
Ранее Рэнд Пол раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за требований ускорить вступление его страны в Североатлантический альянс.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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