За год вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 процентов тех, кто пополнил подразделения осенью прошлого года. Об этом рассказал и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, пишет издание "Полтавщина".
В статье сообщается, что военком в ходе очередной сессии Полтавского горсовета пожаловался депутатам на то, что выполнить план мобилизации в областном центре удалось лишь на 13 процентов, тогда как украинским частям требуется пополнение.
Из 100 человек, пополнивших подразделения осенью 2022 года, осталось 10-20, заявил Бережной. Остальные, по его словам, — это погибшие, раненые и "выведенные из строя".
Подполковник анонсировал скорое формирование "большой механизированной бригады" и попросил депутатов всесторонне помочь процессу.
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