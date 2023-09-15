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Telegraph: иностранные наёмники ВСУ всё чаще убивают друг друга во время конфликтов

Мир

Сражающиеся в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) иностранные наёмники, всё чаще убивают друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, пишет Telegraph.

Telegraph: иностранные наёмники ВСУ всё чаще убивают друг друга во время конфликтов
Фото: Openverse

Издание отмечает, что украинские правоохранители сейчас заняты поисками тела британского наёмника Дэниела Берка. Бывший парашютист пополнил ряды ВСУ в прошлом году. А в конце августа стало известно о его исчезновении.

Тело ещё одного наёмника из Британии Джордана Чедвика обнаружили в конце июня в пруду со связанными за спиной руками, добавил автор статьи.

В рядах ВСУ боятся, что этих людей могли убить не российские солдаты, с которыми они приехали воевать, а другие иностранные добровольцы, отмечается в материале.

В случае с Берком рассматривается версия о споре, который возник из-за денег и транспорта. Что же касается Чедвика, то полиция предполагает, что убит он был или во время мелкой ссоры или во время воинской церемонии "посвящения", которая пошла не по сценарию.

Ни один из случаев украинские следователи комментировать не стали.

Многие наёмники жалуются, что на службу в ВСУ нет фактически никакого отбора, из-за этого туда попадают "злоумышленники", заключает газета.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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