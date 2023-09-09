На Украине нашли тело британского наёмника в пруду со связанными руками

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Тело британского наёмника, который отправился воевать за ВСУ в иностранный легион в октябре 2022 года, нашли в одном из водоёмов на территории Украины. Его гибель подтвердили в МИД Британии, сообщает Sky News.

Фото: REX/Shutterstock

В дипломатическом ведомстве заявили, что помогают семье британца Джордана Чедвика из графства Ланкашир, который четыре года служил в шотландской гвардии.

Труп британца со связанными за спиной руками был найден в пруду на Украине. Обстоятельства, а также место гибели "солдата удачи" не разглашаются.

О смерти наёмника родители узнали в конце июня, тело было перевезено на родину 7 августа. Однако начать расследование причин его смерти планируется только в феврале следующего года.

Ранее стало известно об уничтожении на Украине американского наёмника, который принимал участие в расстреле военных РФ под Харьковом.