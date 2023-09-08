Ещё один наёмник из США уничтожен на Украине. Гибель 29-летнего Джерико Ская Магаллона подтвердили его тётя и мать. Сообщается, что вместе с ним погибли 19 "добровольцев", приехавших воевать за ВСУ.
Наёмник в очередной раз вернулся на Украину месяц назад. Западные СМИ писали о нём много в марте 2022 года, но сейчас на его смерть практически не обратили внимания.
О Магаллоне известно то, что он является соучастником военного преступления — расстрела русских солдат в Харьковской области.
Напомним, 7 сентября прошлого года группа из 4 российских военнослужащих столкнулась с взводом наёмников в селе Петропавловка. Бойцы были блокированы, а наёмники пытались склонить их к сдаче путём переговоров.
Когда под гарантии противника один из бойцов вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить ещё восьмерых наёмников.
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