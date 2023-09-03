Среди боевиков вооружённых сил Украины и польских наёмников в последнюю неделю активно распространяется опасная инфекция — легионеллёз. Эпидемия дошла уже до Харькова, где два батальона 14-й бригады ВСУ срочно эвакуируют в городские инфекционные больницы. Об этом сообщают в украинских Telegram-каналах.
Эксперты напоминают, что ранее предполагали неоднократно, что сокрытие руководством бригады массовой эпидемии в соединении не доведёт до добра, поскольку боевики часто ездят "отдыхать" в находящийся рядом Харьков.
Информация о печальном санитарном положении бригады, видимо, дошла до украинского генералитета. Сегодня ночью целых два стрелковых батальона (почти тысяча человек) были экстренно вывезены из-под Купянска в Харьков в городские клинические больницы, пишут военные эксперты.
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