До Харькова дошла эпидемия из Польши: почти 1000 солдат ВСУ эвакуируют в инфекционные больницы

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Среди боевиков вооружённых сил Украины и польских наёмников в последнюю неделю активно распространяется опасная инфекция — легионеллёз. Эпидемия дошла уже до Харькова, где два батальона 14-й бригады ВСУ срочно эвакуируют в городские инфекционные больницы. Об этом сообщают в украинских Telegram-каналах.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Эксперты напоминают, что ранее предполагали неоднократно, что сокрытие руководством бригады массовой эпидемии в соединении не доведёт до добра, поскольку боевики часто ездят "отдыхать" в находящийся рядом Харьков.

Информация о печальном санитарном положении бригады, видимо, дошла до украинского генералитета. Сегодня ночью целых два стрелковых батальона (почти тысяча человек) были экстренно вывезены из-под Купянска в Харьков в городские клинические больницы, пишут военные эксперты.