Прокуратура помогла жительнице Каргасокского района получить пособие на ребенка, несмотря на первоначальный отказ

Женщине из Томска было отказано в пособии на ребенка из-за высокого уровня дохода

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34-летняя женщина из Каргасокского района обратилась с жалобой в прокуратуру после того, как ей было отказано в получении месячного пособия на рождение и воспитание ребенка.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В январе местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России отказало женщине в назначении пособия, объясняя это тем, что доход её семьи превышает удвоенный прожиточный минимум.

Однако, как выяснили в прокуратуре, во время рассмотрения заявления специалисты Фонда не учли, что женщина и её семья являются представителями коренных малочисленных народов Севера, на которых не распространяются указанные ограничения по доходу. После проведенной проверки СФР получило указание от прокуратуры исправить нарушения. В результате женщине было назначено положенное пособие по уходу за ребенком, сообщает портал tomsk. mk. ru.