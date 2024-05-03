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Революция в Jeep: как новые электромобили могут изменить все

Jeep готовится к электрическому будущему

1:00
Авто

Новый глава Jeep, Антонио Филоза, ставит перед собой амбициозные цели, включая возврат к ежегодным продажам на уровне одного миллиона автомобилей, улучшение надежности и дилерских отношений, а также адаптацию к переходу на электромобили.

Jeep готовится к электрическому будущему
Фото: Wikipedia by Jeremy is licensed under CC BY 2.0

Jeep планирует скоро выпустить две полностью электрические модели — Wagoneer S и Recon, обе разработаны на платформе STLA Large от концерна Stellantis. Wagoneer S позиционируется как роскошный электромобиль, а Recon, вдохновленный Wrangler, предложит более городской формат с возможностью адаптации под гибридный привод.

В то время как Wagoneer S останется исключительно электрическим, для Recon рассматривается возможность гибридной версии, что соответствует стратегии Filosa о "свободе выбора" в типах привода. Jeep также продолжает лидировать в сегменте гибридных внедорожников, и возможное появление гибридного Recon могло бы усилить эту позицию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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