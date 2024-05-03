Кефирный коктейль с мёдом и бананом: ваш организм скажет вам "спасибо" за такой напиток!

Коктейль с кефиром, бананами и мёдом: полезный напиток готовится за минуту

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый коктейль с кефиром и мёдом — это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить для себя, если вы придерживаетесь здорового питания и следите за фигурой. Этот коктейль от Eda.ru содержит множество полезных веществ, таких как калий, витамины и протеин, которые помогут улучшить ваше здоровье.

Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (на 1 порцию):

— 250 мл кефира,

— Половина банана,

— 1 чайная ложка мёда,

— 2 штуки печенья.

Приготовление

Используйте миксер или блендер, чтобы как следует смешать все ингредиенты. Налейте в ёмкость кефир, положите нарезанные бананы, мёд и кусочки печенья Смешайте все ингредиенты до однородной воздушной массы.

Готово к подаче! Напиток готов к употреблению. Наслаждайтесь вкусным и полезным банановым коктейлем с кефиром и мёдом!