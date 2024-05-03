Кефирный коктейль с мёдом и бананом: ваш организм скажет вам "спасибо" за такой напиток!

Банановый коктейль с кефиром и мёдом — это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить для себя, если вы придерживаетесь здорового питания и следите за фигурой. Этот коктейль от Eda.ru содержит множество полезных веществ, таких как калий, витамины и протеин, которые помогут улучшить ваше здоровье.
Ингредиенты (на 1 порцию):
— 250 мл кефира,
— Половина банана,
— 1 чайная ложка мёда,
— 2 штуки печенья.
Приготовление
Готово к подаче! Напиток готов к употреблению. Наслаждайтесь вкусным и полезным банановым коктейлем с кефиром и мёдом!
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