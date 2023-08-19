Основная задача российской армии в боях за Купянск — не взятие самого города. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Крым 24".
По словам политика, цель сражений под Купянском — "размотать резервы" вооружённых сил Украины (ВСУ), значительное число которых было сосредоточено на Запорожском направлении.
Также генерал добавил, что российские военные движутся в сторону границы с Польшей. Харьков он назвал "промежуточным рубежом".
Ранее разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что наступление армии России может спутать все карты Западу.
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