Основная задача российской армии в боях за Купянск — не взятие самого города. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Крым 24".

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.