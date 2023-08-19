Генерал Гурулёв назвал истинную цель боёв за Купянск: "размотать резервы" ВСУ

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Основная задача российской армии в боях за Купянск — не взятие самого города. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Крым 24".

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам политика, цель сражений под Купянском — "размотать резервы" вооружённых сил Украины (ВСУ), значительное число которых было сосредоточено на Запорожском направлении.

Также генерал добавил, что российские военные движутся в сторону границы с Польшей. Харьков он назвал "промежуточным рубежом".

Ранее разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что наступление армии России может спутать все карты Западу.