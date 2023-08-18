Разведчик Матвийчук: наступление армии России на Украине может спутать все карты Западу

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Как только в украинском летнем контрнаступлении будет поставлена точка, сразу же начнётся российское наступление, которое может спутать все карты Западу. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший разведчик Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Аналитик считает, что "наступление" ВСУ завершится уже к концу августа. После чего на фронте наступит позиционная пауза, которой воспользуются войска РФ.

"В недрах наших войск, я думаю, наступление уже давно зреет и даже подготовлено. Просто оно ждёт момента, когда ВСУ ослабнут настолько, что мы безболезненно сможем нанести им удар и их разгромить. Так что осенью фронт будет снова активным, но уже с нашей стороны", — заключил эксперт.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источник в правительстве Украины написало, что Россия готовит своё наступление, основа которого будет заложена уже в октябре. Об этом также заявлял и глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, который говорил, что процесс создания условий для российского наступления "уже идёт".