Как только в украинском летнем контрнаступлении будет поставлена точка, сразу же начнётся российское наступление, которое может спутать все карты Западу. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший разведчик Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.