Военный психолог Алексей Захаров рассказал о причинах низкого боевого духа украинской армии, а также о том, почему никаких результатов контрнаступление Киеву не принесло.
Эксперт отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что военнослужащие ВСУ, которым "не всё равно" и которым "не промыли мозги", как правило, отказываются идти в атаку. И они относятся к себе с определённым пониманием и самоуважением.
Никто не хочет быть мясом, которое делают из людей на Украине, даже не скрывая этого. Это система защиты, это нормально и правильно, заключил специалист.
Ранее стало известно об отказе на Запорожском направлении идти в наступление около 500 солдат ВСУ.
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