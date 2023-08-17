Военный психолог Захаров: солдаты ВСУ не хотят быть "мясом" и отказываются идти в атаку

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Военный психолог Алексей Захаров рассказал о причинах низкого боевого духа украинской армии, а также о том, почему никаких результатов контрнаступление Киеву не принесло.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Эксперт отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что военнослужащие ВСУ, которым "не всё равно" и которым "не промыли мозги", как правило, отказываются идти в атаку. И они относятся к себе с определённым пониманием и самоуважением.

Никто не хочет быть мясом, которое делают из людей на Украине, даже не скрывая этого. Это система защиты, это нормально и правильно, заключил специалист.

Ранее стало известно об отказе на Запорожском направлении идти в наступление около 500 солдат ВСУ.