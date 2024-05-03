Археологи обнаружили древние трубы в Нью-Мексико, которые передавали сообщения через целые каньоны

Antiquity: древние жители Америки использовали трубы из раковин для связи

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Команда археологов из университетов Нью-Йорка и Аризоны исследовала акустические свойства труб-раковин, использованных коренными американцами в Нью-Мексико более 1000 лет назад.

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Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, показало, что народы пуэбло использовали эти инструменты для коммуникации на больших расстояниях, особенно в культурно богатом регионе каньона Чако. Раскопки в этом районе обнаружили множество труб-раковин, которые могли издавать громкие звуки, слышимые почти во всех окрестных поселениях.

Исследование также использовало программное обеспечение Soundshed Analysis для виртуального моделирования акустических свойств труб, подтверждая, что звуки могли служить средством объединения общин.

Эти открытия подчеркивают важность акустических характеристик в управлении археологическими и культурными памятниками, как это было в древнем обществе Чако.