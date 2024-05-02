Секрет чистки кошачьих ушей: чище уже просто некуда

Ветеринары рассказали, как чистить уши кошкам

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Чтобы ваш питомец оставался активным, веселым и здоровым, необходимо обеспечивать ему качественный уход, который поможет предотвратить множество проблем.

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Один из ключевых аспектов такого ухода — регулярная чистка ушей. Эксперты рекомендуют проводить эту процедуру не реже одного раза в неделю в профилактических целях, если нет особых указаний делать это чаще. Частая чистка может быть неприятной для кошек и других животных.

Важно также обращать внимание на поведение вашего питомца. Если животное часто трясет головой или пытается почистить уши самостоятельно, это может быть признаком ушной инфекции или наличия паразитов, таких как ушные клещи.

Регулярное наблюдение за состоянием ушей вашего питомца поможет вам своевременно заметить любые негативные изменения. Помните, что проблемы легко устраняются на ранних стадиях, поэтому чистка ушей должна стать неотъемлемой частью вашей рутины.