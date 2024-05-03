Боец Холлоуэй ответил в соцсетях Топурии

Известный боец из США и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй в новом посте в соцсетях опубликовал обращение к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.
Ранее Топурия предложил Холлуэю поставить на кон свой пояс BMF.
"Бро, ты все усложняешь. Прекращай. Я принесу "твой пояс" жёсткого нытика. Всё, что ты сейчас делаешь, — соединяешь вместе слова. Ты зациклился", — ответил Топурии Холлоуэй в соцсетях.
Кстати, в ходе боя на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля Топурия нокаутом победил Александра Волкановски во втором раунде. Из-за этого он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.
А Холлоуэй последний раз встречался с Джастином Гэтжи 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300. Макс выиграл нокаутом за секунду до завершения боя.
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