Боец Холлоуэй ответил в соцсетях Топурии

Американский боец Холлоуэй ответил Топурии: "Я принесу тебе пояс нытика"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный боец из США и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй в новом посте в соцсетях опубликовал обращение к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ранее Топурия предложил Холлуэю поставить на кон свой пояс BMF.

"Бро, ты все усложняешь. Прекращай. Я принесу "твой пояс" жёсткого нытика. Всё, что ты сейчас делаешь, — соединяешь вместе слова. Ты зациклился", — ответил Топурии Холлоуэй в соцсетях.

Кстати, в ходе боя на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля Топурия нокаутом победил Александра Волкановски во втором раунде. Из-за этого он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

А Холлоуэй последний раз встречался с Джастином Гэтжи 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300. Макс выиграл нокаутом за секунду до завершения боя.