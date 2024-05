Боец Холлоуэй ответил в соцсетях Топурии

Известный боец из США и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй в новом посте в соцсетях опубликовал обращение к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license