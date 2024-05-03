Реальность ипотечных платежей в России: разрыв между средней зарплатой и стоимостью жилья в миллионниках

Зарплаты россиян оказались вдвое меньше необходимого для получения ипотеки

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В России средняя зарплата в городах с населением свыше миллиона человек составляет 60 тысяч рублей в месяц, что в два раза меньше необходимого дохода для покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку, согласно исследованию компании "Мир квартир" и сервиса "Выберу.ру". Исследование учитывало 30-летний жилищный кредит под 18% годовых с первоначальным взносом 30%. В результате, доходы во всех городах-миллионниках оказались ниже требуемого уровня, причем наибольший разрыв в три раза зафиксирован в Москве.

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Павел Луценко, генеральный директор "Мира квартир", отметил, что для большинства жителей этих городов ипотека на вторичном рынке недоступна из-за высоких требований к доходу и необходимости большого первого взноса. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма сопоставима со стоимостью маленькой квартиры в других регионах. Луценко также указал, что в 11 из 16 анализируемых городов размер ипотечного платежа превышает среднюю месячную зарплату, при этом в Красноярске, Челябинске и Перми после оплаты кредита у жителей остаётся свободные средства.