Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Навка заявила, что благодарна мужу Заворотнюк за спасение
Antiquity: древние жители Америки использовали трубы из раковин для связи
Jeep готовится к электрическому будущему
Женщине из Томска было отказано в пособии на ребенка из-за высокого уровня дохода
Зарплаты россиян оказались вдвое меньше необходимого для получения ипотеки
Названы продукты, с которыми сочетается сыр
Ветеринары рассказали, как чистить уши кошкам
Польза чистотела для огорода
ВМФ России обновляет флотилию на Днепре несмотря на угрозы
Спецпредложения на туры в ОАЭ из Москвы: горящие скидки на отели в Шардже и Дубае

Туры в ОАЭ продаются со значительными скидками

2:13
Туризм

Туристические пакеты в определённые отели ОАЭ из Москвы можно сейчас приобрести с крупными скидками.

Туры в ОАЭ продаются со значительными скидками
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, в Шардже предлагают недельный отдых в отеле Holiday International Sharjah 4* с 7 мая за 75,7 тыс. руб. на двоих, согласно данным онлайн-сервиса Tourvisor, актуальным на 16:30 2 мая.

Тур в отель Golden Sands Hotel & Residences 4* с авиаперелётом "Аэрофлотом" из Москвы в эту же дату стоит 80 тыс. руб. за двоих.

Также до 80 тыс. руб. стоимость туров в Дубай, в частности в отель Golden Tulip Deira Hotel 4* в районе Дейра, которая составляет 76,5 тыс. руб. за размещение в двухместном номере.

80,6 тыс. руб. на двоих — стоимость недельного тура в Avenue Hotel 4* с вылетом из Москвы 7 мая.

Как сообщили в одной из крупных туристических сетей на портале TourDom. ru, спрос на туры в ОАЭ практически восстановился после недавнего спада, вызванного локальным наводнением. Влияние на продажи оказывают также сообщения о погодных условиях, например, о недавнем ливне в Дубае. Снижение активности туристов связано с тем, что многие уже купили путёвки на майские праздники.

Руководители туроператорских компаний подчеркивают, что снижение цен на туры не наносит ущерб экономике турслужб. Окончание зимних контрактов с авиаперевозчиками и переход на летние тарифы сопровождаются существенными скидками. Например, авиабилеты из Москвы в Дубай на 7 мая можно купить за 29 тыс. руб., что дешевле для туроператоров в GDS.

Другой гендиректор турагентства отметил, что летом возможно приобрести туры в ОАЭ дешевле, чем в Турцию, особенно в менее популярные отели, хотя пакеты в роскошные отели на Пальмовом острове Дубая останутся дорогостоящими даже в низкий сезон.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Как подкармливать крапивой томаты
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Развенчиваем мифы о педикюре: правда о заботе о ногтях и коже стоп
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Идеальные бутерброды со шпротами: как сделать это простую закуску вкуснее
Идеальные бутерброды со шпротами: как сделать это простую закуску вкуснее
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как чистить уши кошкам
Названы продукты, с которыми сочетается сыр
Польза чистотела для огорода
Наталья Варлей заявила, что зрители плюются от римейков советских комедий
ВМФ России обновляет флотилию на Днепре несмотря на угрозы
Туры в ОАЭ продаются со значительными скидками
Коктейль с кефиром, бананами и мёдом: полезный напиток готовится за минуту
Американский боец Холлоуэй ответил Топурии: "Я принесу тебе пояс нытика"
Экономист предложил установить в РФ почасовую оплату труда
Использование зубной пасты против прыщей: почему это плохая идея?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников