Спецпредложения на туры в ОАЭ из Москвы: горящие скидки на отели в Шардже и Дубае

Туры в ОАЭ продаются со значительными скидками

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристические пакеты в определённые отели ОАЭ из Москвы можно сейчас приобрести с крупными скидками.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, в Шардже предлагают недельный отдых в отеле Holiday International Sharjah 4* с 7 мая за 75,7 тыс. руб. на двоих, согласно данным онлайн-сервиса Tourvisor, актуальным на 16:30 2 мая.

Тур в отель Golden Sands Hotel & Residences 4* с авиаперелётом "Аэрофлотом" из Москвы в эту же дату стоит 80 тыс. руб. за двоих.

Также до 80 тыс. руб. стоимость туров в Дубай, в частности в отель Golden Tulip Deira Hotel 4* в районе Дейра, которая составляет 76,5 тыс. руб. за размещение в двухместном номере.

80,6 тыс. руб. на двоих — стоимость недельного тура в Avenue Hotel 4* с вылетом из Москвы 7 мая.

Как сообщили в одной из крупных туристических сетей на портале TourDom. ru, спрос на туры в ОАЭ практически восстановился после недавнего спада, вызванного локальным наводнением. Влияние на продажи оказывают также сообщения о погодных условиях, например, о недавнем ливне в Дубае. Снижение активности туристов связано с тем, что многие уже купили путёвки на майские праздники.

Руководители туроператорских компаний подчеркивают, что снижение цен на туры не наносит ущерб экономике турслужб. Окончание зимних контрактов с авиаперевозчиками и переход на летние тарифы сопровождаются существенными скидками. Например, авиабилеты из Москвы в Дубай на 7 мая можно купить за 29 тыс. руб., что дешевле для туроператоров в GDS.

Другой гендиректор турагентства отметил, что летом возможно приобрести туры в ОАЭ дешевле, чем в Турцию, особенно в менее популярные отели, хотя пакеты в роскошные отели на Пальмовом острове Дубая останутся дорогостоящими даже в низкий сезон.