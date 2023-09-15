Мать угнавшего в августе российский военный вертолёт Ми-8 на Украину пилота Максима Кузьминова исчезла для близких ещё в начале года. Маршрут её отхода удалось выяснить "МК".
50-летняя работница жестяного производства Инна Кузьминова сказала, что якобы уехала к родственникам. Но, по данным издания, в апреле 2023 года гаджет дамы "засветился" на берегу Средиземного моря.
Источник сообщил, что мать, осведомлённая о планах сына переметнуться на сторону киевского режима, остановилась в отеле "Акра" в Анталье и дожидалась "коридора" на Украину.
Ранее сослуживцы рассказали о прошлом угнавшего Ми-8 предателя.
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