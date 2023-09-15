Сослуживцы рассказали о прошлом угнавшего Ми-8 на Украину предателя Кузьминова

Журналисты "Базы" смогли поговорить с сослуживцами и знакомыми 28-летнего пилота ВС РФ Максима Кузьминова, который перегнал военный вертолёт Ми-8 на Украину.

Фото: Соцсети

Однокурсники Кузьминова по Сызранскому высшему военному авиационному училищу описывают его как "типичного спортсмена", который был "очень суетливым", но никаких странностей при этом не проявлял. В учёбе он "никак не выделялся", но "всегда хотел летать", в целом же был "обычным парнем".

Сослуживцы Кузьминова по базе в Черниговке на Дальнем Востоке дали ему схожую характеристику. Некоторые источники издания заявили, что "ничего серьёзного" пилот просил ему не давать, а хотел заниматься больше "мирными заданиями" вроде транспортировки грузов.

Близкий друг Кузьминова считает, что тот просто "боялся погибнуть", так как на его глазах погибали многие товарищи. Утверждается, что военный ещё до СВО хотел уволиться из армии, но нужно было завершить контракт.

За полгода до угона вертолёта лётчик, по словам друга, сообщил своей невесте, что скоро заработает много денег.

Одни источники, говоря о политических взглядах предателя России, говорят, что ни за, ни против СВО он никогда не высказывался. Другие же заявили, что пилот якобы боялся попасть в плен ВСУ.

Все опрошенные журналистами "Базы" сослуживцы и знакомые Кузьминова назвали угон Ми-8 предательством.

"Мало того, что Родину предал, он, самое главное, предал свой экипаж", — цитирует слова собеседника Telegram-канал.

Мать Кузьминова уехала из России ещё в начале года, ничего не объяснив родственникам и работодателю. Женщина с самого начала "категорически не поддерживала" действия российских властей и переживала из-за СВО. Есть предположения, что инициатором плана по переходу сына к ВСУ могла быть именно она, заключает Baza.

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