Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сети сообщают об останках "докатастрофного мира" на Урале
Живов: российская армия освободит Херсон после Запорожья
Кардиолог: у композитора Игоря Николаева быстро развивается атеросклероз коронарных артерий
Марков об участии Зеленского в заседании Совбеза ООН: США хотят заморозить конфликт
Для командиров ВСУ настоящим кошмаром стала массовая сдача в плен мобилизованных
У Маргариты Дробязко отняли литовское гражданство за то, что она выступает в России
Продажа билетов на шоу Навки в Алма-Ате приостановлена по просьбе организаторов
Главком ВСУ Залужный встретился с союзниками и обещал "хорошие новости"
Певица Нюша выложила фото в платье из волос

Сослуживцы рассказали о прошлом угнавшего Ми-8 на Украину предателя Кузьминова

Общество

Журналисты "Базы" смогли поговорить с сослуживцами и знакомыми 28-летнего пилота ВС РФ Максима Кузьминова, который перегнал военный вертолёт Ми-8 на Украину.

Сослуживцы рассказали о прошлом угнавшего Ми-8 на Украину предателя Кузьминова
Фото: Соцсети

Однокурсники Кузьминова по Сызранскому высшему военному авиационному училищу описывают его как "типичного спортсмена", который был "очень суетливым", но никаких странностей при этом не проявлял. В учёбе он "никак не выделялся", но "всегда хотел летать", в целом же был "обычным парнем".

Сослуживцы Кузьминова по базе в Черниговке на Дальнем Востоке дали ему схожую характеристику. Некоторые источники издания заявили, что "ничего серьёзного" пилот просил ему не давать, а хотел заниматься больше "мирными заданиями" вроде транспортировки грузов.

Близкий друг Кузьминова считает, что тот просто "боялся погибнуть", так как на его глазах погибали многие товарищи. Утверждается, что военный ещё до СВО хотел уволиться из армии, но нужно было завершить контракт.

За полгода до угона вертолёта лётчик, по словам друга, сообщил своей невесте, что скоро заработает много денег.

Одни источники, говоря о политических взглядах предателя России, говорят, что ни за, ни против СВО он никогда не высказывался. Другие же заявили, что пилот якобы боялся попасть в плен ВСУ.

Все опрошенные журналистами "Базы" сослуживцы и знакомые Кузьминова назвали угон Ми-8 предательством.

"Мало того, что Родину предал, он, самое главное, предал свой экипаж", — цитирует слова собеседника Telegram-канал.

Мать Кузьминова уехала из России ещё в начале года, ничего не объяснив родственникам и работодателю. Женщина с самого начала "категорически не поддерживала" действия российских властей и переживала из-за СВО. Есть предположения, что инициатором плана по переходу сына к ВСУ могла быть именно она, заключает Baza.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова

Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.

Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Последние материалы
Кардиолог: у композитора Игоря Николаева быстро развивается атеросклероз коронарных артерий
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген
Марков об участии Зеленского в заседании Совбеза ООН: США хотят заморозить конфликт
Доктор Мейнерт исследовал долгожителей
Для командиров ВСУ настоящим кошмаром стала массовая сдача в плен мобилизованных
Чего категорически нельзя делать с автомобилем осенью
У Маргариты Дробязко отняли литовское гражданство за то, что она выступает в России
Востоковед: ход СВО повлияет на судьбу Нагорного Карабаха
Продажа билетов на шоу Навки в Алма-Ате приостановлена по просьбе организаторов
Главком ВСУ Залужный встретился с союзниками и обещал "хорошие новости"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников