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Экс-агент MI6 Крук: Зеленский в трудном положении из-за ослабления поддержки Запада

1:03
Мир

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил о трудном положении украинского президента Владимира Зеленского из-за ослабления помощи со стороны Запада.

Экс-агент MI6 Крук: Зеленский в трудном положении из-за ослабления поддержки Запада
Фото: openverse.org

По его словам, поддержка Киева начала иссякать в Евросоюзе. Он добавил, что власти Украины попросили 89 миллиардов евро в качестве дополнительной помощи.

"И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег", — подчеркнул Крук в эфире Judging Freedom.

Экс-агент считает, что Зеленский загнан в угол. Как пояснил бывший разведчик, политическая верхушка на Украине состоит из неонацистов. Кроме того, он отметил, что солдаты ВСУ отказываются от самоотверженных бросков на линии соприкосновения из-за высоких потерь.

Крук также подчеркнул: несмотря на все проблемы, президент Украины не в состоянии заключить мирный договор с Россией, ведь Запад не позволит ему это сделать.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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