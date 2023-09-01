Киевские власти в панике от того, что лидер США Джо Байден может заставить украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией накануне президентских выборов в Соединённых Штатах. Такую точку зрения высказал экс-агент MI6 Аластер Крук.
"В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией", — сказал Крук, выступая на YouTube-канале Judging Freedom.
Так эксперт проанализировал мнение ведущего Эндрю Наполитано о беспокойстве украинцев по поводу возможного предательства со стороны Байдена, который может на него пойти ради того, чтобы быть переизбранным на второй срок.
Крук объяснил, что мирный договор с Россией — это худший кошмар Киева, для которого такой вариант развития событий будет подразумевать окончательную и бесповоротную капитуляцию.
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