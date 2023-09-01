Экс-агент MI6 Крук: среди киевских властей царил паника из-за возможного предательства Байдена

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевские власти в панике от того, что лидер США Джо Байден может заставить украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией накануне президентских выборов в Соединённых Штатах. Такую точку зрения высказал экс-агент MI6 Аластер Крук.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией", — сказал Крук, выступая на YouTube-канале Judging Freedom.

Так эксперт проанализировал мнение ведущего Эндрю Наполитано о беспокойстве украинцев по поводу возможного предательства со стороны Байдена, который может на него пойти ради того, чтобы быть переизбранным на второй срок.

Крук объяснил, что мирный договор с Россией — это худший кошмар Киева, для которого такой вариант развития событий будет подразумевать окончательную и бесповоротную капитуляцию.