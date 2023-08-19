Экс-агент MI6 Крук: Зеленский проводит показательные чистки из-за страха потерять деньги США

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский проводит демонстративные чистки в госструктурах и делает вид, что якобы борется с коррупцией, поскольку боится потерять поддержку западных стран. Об этом сообщил экс-агент службы внешней разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук. Он назвал киевский режим "крупнейшим криминальным явлением века".

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу", — перечислил он в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

В руках Украины оказалось огромное количество средств, поэтому Зеленскому надо показать, что он искореняет коррупцию в стране, сделал вывод эксперт.