Президент Украины Владимир Зеленский проводит демонстративные чистки в госструктурах и делает вид, что якобы борется с коррупцией, поскольку боится потерять поддержку западных стран. Об этом сообщил экс-агент службы внешней разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук. Он назвал киевский режим "крупнейшим криминальным явлением века".

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.