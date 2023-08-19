Президент Украины Владимир Зеленский проводит демонстративные чистки в госструктурах и делает вид, что якобы борется с коррупцией, поскольку боится потерять поддержку западных стран. Об этом сообщил экс-агент службы внешней разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук. Он назвал киевский режим "крупнейшим криминальным явлением века".
"Отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу", — перечислил он в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
В руках Украины оказалось огромное количество средств, поэтому Зеленскому надо показать, что он искореняет коррупцию в стране, сделал вывод эксперт.
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