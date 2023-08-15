Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить всех начальников военкоматов. Однако этот рискованный шаг может лишить украинского лидера политической карьеры. Таким мнением поделилась обозреватель Мэри Джевски в материале для британского издания The Spectator.
"Анонсируя такие радикальные меры, Зеленский очень рискует. От того, чем увенчается эта авантюра — успехом или провалом — зависит как будущее Зеленского, так и его страны”, — указала она.
Данное решение напрямую связано с тяжёлым положением украинской армии на поле боя, считает Джевски. Сейчас военкоматы вынуждены прибегать к насилию, чтобы набрать новых бойцов в ряды ВСУ.
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