Украинский лидер Владимир Зеленский решил снять с занимаемой должности всех областных военкомов страны. Причина такого шага — взяточничество во время исполнения служебных обязанностей.
"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Причиной увольнения украинских военкомов стали любовь к взяткам и цинизм, добавил президент Незалежной.
Заниматься претворением этого решения в жизнь должен главком ВСУ Валерий Залужный. Помимо увольнения, ему поручено заниматься подбором новых кандидатов на должности военкомов. По словам Зеленского, занимать эти должности должны те, кто уже побывал в окопах, "потерял конечности, здоровье, но сохранил достоинство".
Те же военкомы, которые пока не были замечены во взятках, могут отправиться на передовую, если желают сохранить свою должность.
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