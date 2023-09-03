Власти Соединённых Штатов продемонстрировали всему миру своё истинное лицо, когда применили атомные бомбы против японских городов в 1945 году.
Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и добавил, что в использовании подобного оружия отсутствовала военная необходимость.
"Именно тогда своё истинное лицо показали США, которых мы считали на тот момент своими союзниками. Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу", — подчеркнул он во время выступления в Южно-Сахалинске.
Сейчас Вашингтон, отметил Медведев, использует вассалов в гибридных войнах по всему миру, примером чему является украинский кризис.
Ранее политолог предположил, что президенты России и Турции будут договариваться в Сочи о способах обмана США и ЕС.
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