Дмитрий Медведев: США показали своё истинное лицо и имперские амбиции

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Власти Соединённых Штатов продемонстрировали всему миру своё истинное лицо, когда применили атомные бомбы против японских городов в 1945 году.

Фото: Openverse

Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и добавил, что в использовании подобного оружия отсутствовала военная необходимость.

"Именно тогда своё истинное лицо показали США, которых мы считали на тот момент своими союзниками. Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу", — подчеркнул он во время выступления в Южно-Сахалинске.

Сейчас Вашингтон, отметил Медведев, использует вассалов в гибридных войнах по всему миру, примером чему является украинский кризис.

Ранее политолог предположил, что президенты России и Турции будут договариваться в Сочи о способах обмана США и ЕС.