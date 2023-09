Your browser does not support the audio element.

На встрече президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, будет обсуждаться обход экономических ограничений Запада, уверен политолог Сергей Марков.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.