Марков: в Сочи Путин и Эрдоган договорятся, как вместе обманывать США и ЕС

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На встрече президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, будет обсуждаться обход экономических ограничений Запада, уверен политолог Сергей Марков.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Как вместе обманывать США и ЕС, то есть обходить через Турцию антироссийские санкции. Это приносит огромные доходы и России и Турции", — добавил он в своём Telegram-канале.

Также лидеры двух стран обговорят новый тип зерновой сделки, считает Марков. Она будет касаться не вывоза украинского зерна, а подключения Анкары к торговле российской сельхозпродукцией.

Ещё один важный вопрос, подчеркнул политолог, БРИКС и ШОС.

"Турция хочет вступить в них, но она же член НАТО", — отметил он.

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