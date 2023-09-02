На встрече президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, будет обсуждаться обход экономических ограничений Запада, уверен политолог Сергей Марков.
"Как вместе обманывать США и ЕС, то есть обходить через Турцию антироссийские санкции. Это приносит огромные доходы и России и Турции", — добавил он в своём Telegram-канале.
Также лидеры двух стран обговорят новый тип зерновой сделки, считает Марков. Она будет касаться не вывоза украинского зерна, а подключения Анкары к торговле российской сельхозпродукцией.
Ещё один важный вопрос, подчеркнул политолог, БРИКС и ШОС.
"Турция хочет вступить в них, но она же член НАТО", — отметил он.
Ранее американские эксперты заявили, что перестановки в правительстве Великобритании стали серьёзным ударом по Украине.
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