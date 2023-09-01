Украина потеряла одного из ближайших союзников после ухода Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Великобритании, пришли к выводу американские эксперты.
Именно благодаря британскому министру Киев получал многие виды западного вооружения.
"Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса", — под таким заголовком вышла статья в Breitbart.
Авторы материала отмечают, что именно Уоллес был куратором "военной реакции" на украинский кризис в правительстве Великобритании.
Сейчас его место займёт бывший глава Министерства энергетической безопасности Грант Шаппс, которого местные таблоиды называют "самым верным союзником" премьера Риши Сунака.
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