Breitbart: отставка министра обороны Британии Уоллеса сильно ударит по Украине

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Украина потеряла одного из ближайших союзников после ухода Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Великобритании, пришли к выводу американские эксперты.

Фото: Openverse

Именно благодаря британскому министру Киев получал многие виды западного вооружения.

"Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса", — под таким заголовком вышла статья в Breitbart.

Авторы материала отмечают, что именно Уоллес был куратором "военной реакции" на украинский кризис в правительстве Великобритании.

Сейчас его место займёт бывший глава Министерства энергетической безопасности Грант Шаппс, которого местные таблоиды называют "самым верным союзником" премьера Риши Сунака.