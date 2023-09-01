Политолог Иванников: Киев не получил сорок процентов уже оплаченного оружия НАТО

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Украинская армия недополучила около 40% оружия НАТО, несмотря на подписанные контракты, рассказал военный эксперт, политолог Олег Иванников.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Причём Киев уже оплатил эту технику, добавил он, но Запад не стремится выполнять договорённости.

"Даже если украинская сторона оплачивает технику, это совершенно не значит, что именно вся номенклатура по этим контрактам будет в полном объёме. Они обещают вернуть денежные средства, но в виде альтернативных поставок другого вооружения", — пояснил Иванников в интервью URA.RU.

Это объясняется, по словам эксперта, опасением стран альянса, что новейшие виды вооружений попадут в руки российских инженеров и конструкторов. Подобные уникальные образцы не только захватываются на поле боя ВС России, но и продаются самими военнослужащими ВСУ российским военным, отметил политолог.