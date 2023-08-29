Bild*: критикующая помощь Киеву Вагенкнехт вошла в тройку популярных политиков ФРГ

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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, которая регулярно призывает отменить санкции против Москвы и прекратить поддержку Киева, заняла третье место в списке самых популярных немецких политиков. Об этом пишет Bild*, ссылаясь на аналитиков.

Фото: CreativeCommons

По данным газеты, Саре Вагенкнехт удалось подняться с седьмого на третье место по сравнению с результатами прошлого опроса. Первые две строчки в свежем рейтинге занимают глава МО Германии Борис Писториус и премьер Баварии Маркус Зёдер.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находится лишь на 11-й позиции рейтинга, а канцлер ФРГ Олаф Шольц — на 12-й.

Как сказано в статье, Вагенкнехт популярна среди жителей Германии и своих коллег по Левой партии.

Ранее Сара Вагенкнехт призвала принять меры для скорейшего заключения мира по украинскому вопросу.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.