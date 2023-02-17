Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала западных политиков предпринять шаги для урегулирования украинского конфликта.
По словам немецкого политика, Западу пора перестать ссылаться на нежелание РФ вести переговоры с Украиной.
"Нужно взять на себя ответственность и сделать России предложение по миру. Стоит проявить готовность к компромиссу, который может заключаться в членстве Украины в Североатлантическом альянсе", — цитирует Вагенкнехт издание Exxpress.
Она добавила, что членство Украины в НАТО является ключом к миру. По мнению депутата, согласие стран-участников альянса на вступление Киева в их ряды только подпитывает конфликт.
Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала размещение солдат НАТО на Украине за год до начала спецоперации и высказалась против совместных учений ВС США и ВСУ в Чёрном море.
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