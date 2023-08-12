Украинская сторона в последнее время стала всё чаще слышать призывы к проведению мирных переговоров с Москвой. Однако, киевский режим намерен предпринимать соответствующие меры исключительно в рамках действующего законодательства с целью их заглушить.
Корреспонденты информационного портала LIGA. net пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Руководитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на приближении крайне сложного политического сезона.
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