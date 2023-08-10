Политолог Блохин: действия России угрожают разрывом отношений киевского режима с Западом

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Об условии для разрыва взаимоотношений киевского режима с западными странами проинформировал российский политолог Константин Блохин.

Фото: lenta.ru

В качестве одного из факторов эксперт выделил действия бойцов российской армии в рамках проведения военной спецоперации, пишут корреспонденты газеты "Лента.ру".

Однако, в текущей ситуации о разрыве взаимоотношений Украины с коллективным Западом говорить преждевременно, заявил Блохин.