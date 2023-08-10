Об условии для разрыва взаимоотношений киевского режима с западными странами проинформировал российский политолог Константин Блохин.
В качестве одного из факторов эксперт выделил действия бойцов российской армии в рамках проведения военной спецоперации, пишут корреспонденты газеты "Лента.ру".
Однако, в текущей ситуации о разрыве взаимоотношений Украины с коллективным Западом говорить преждевременно, заявил Блохин.
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