Забудьте о KO2: новые шины KO3 от BFGoodrich изменят правила игры на бездорожье

Компания BFGoodrich выпустила долгожданное продолжение своих вседорожных шин — модель All-Terrain T/A KO3, улучшенную по множеству параметров по сравнению с предыдущей версией KO2.

Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0