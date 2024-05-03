Забудьте о KO2: новые шины KO3 от BFGoodrich изменят правила игры на бездорожье

BFGoodrich представляет новую модель шин KO3: прорыв в технологии вседорожных шин

Компания BFGoodrich выпустила долгожданное продолжение своих вседорожных шин — модель All-Terrain T/A KO3, улучшенную по множеству параметров по сравнению с предыдущей версией KO2.

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Новые шины KO3 отличаются обновленным рисунком протектора, который обеспечивает лучшую износостойкость, особенно на гравийных покрытиях. Продукт также получил улучшенное сцепление в грязи и снегу, что подтверждается маркировкой Three-Peak Mountain Snowflake, указывающей на пригодность для экстремальных зимних условий.

Долговечность шин обеспечивается за счет новой смеси, предназначенной для вседорожного использования. Кроме того, шины KO3 уже завоевали признание, получив знак Baja Champion благодаря прочности боковин. Поддерживается это всё 50-тысячной мильной гарантией.

Презентация новинки стартовала в мае с выпуском 13 размеров, и к октябрю ассортимент расширится до колес диаметром 22 дюйма. К 2026 году предполагается, что в линейке будут доступны более 100 размеров шин, подходящих как для пикапов и внедорожников, так и для специализированных гоночных машин.