Тренер "Тампы" Купер извинился за предложение надеть вратарей НХЛ юбки

Тренер команды НХЛ попросил прощения за идею надеть юбки на вратарей

Главный тренер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер попросил прощение за идею надеть на голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) юбки.

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"Знаете, это один из тех случаев, когда ты хочешь протянуть руку и вернуть свои слова назад, я бы это сделал", — заявил Купер, слова которого приводят на сайте команды.

Тренер добавил, что его команда потерпела обидное поражение в серии, поэтому он привел неуместную аналогию о вратарях и юбках.

Купер заявил, что извиняется перед теми, кого обидел, отметив, что эти слова принесли ему больше боли, чем поражение в серии.