Тренер "Тампы" Купер извинился за предложение надеть вратарей НХЛ юбки

Главный тренер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер попросил прощение за идею надеть на голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) юбки.
"Знаете, это один из тех случаев, когда ты хочешь протянуть руку и вернуть свои слова назад, я бы это сделал", — заявил Купер, слова которого приводят на сайте команды.
Тренер добавил, что его команда потерпела обидное поражение в серии, поэтому он привел неуместную аналогию о вратарях и юбках.
Купер заявил, что извиняется перед теми, кого обидел, отметив, что эти слова принесли ему больше боли, чем поражение в серии.
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