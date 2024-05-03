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Седокова платила тысячи няне-мошеннице, пока не раскрыла правду

Анна Седокова раскрывает обман со стороны няни и детали личной жизни

0:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова поделилась в шоу "Искры летят", что стала жертвой обмана со стороны своей няни, которой платила около 40 тысяч рублей в неделю. Няня, не остававшаяся на ночь, завоевала доверие певицы и начала просить деньги на якобы срочные операции и лечение своих многочисленных родственников.

Анна Седокова раскрывает обман со стороны няни и детали личной жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Седокова осознала обман после восьмого такого случая в течение недели. Также певица оказалась в центре внимания из-за слухов о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, после чего они с сыном начали искать квартиру для аренды.

Седокова упомянула, что они расставались с мужем 20 раз, выражая неопределенность относительно будущего их отношений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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