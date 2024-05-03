Седокова платила тысячи няне-мошеннице, пока не раскрыла правду

Анна Седокова поделилась в шоу "Искры летят", что стала жертвой обмана со стороны своей няни, которой платила около 40 тысяч рублей в неделю. Няня, не остававшаяся на ночь, завоевала доверие певицы и начала просить деньги на якобы срочные операции и лечение своих многочисленных родственников.
Седокова осознала обман после восьмого такого случая в течение недели. Также певица оказалась в центре внимания из-за слухов о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, после чего они с сыном начали искать квартиру для аренды.
Седокова упомянула, что они расставались с мужем 20 раз, выражая неопределенность относительно будущего их отношений.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.