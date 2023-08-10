Fox: республиканцы жёстко ответили на инициативу Байдена о финансировании киевского режима

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Республиканцев разозлила просьба главы Белого дома Джо Байдена об оказании очередной финансовой помощи киевскому режиму, пишут корреспонденты информационного издания FoxNews.

Фото: almode.ru

Американские конгрессмены указали на недопустимость "выгребания денег за дверь" для поддержания украинского конфликта без прозрачности и подотчётности.

"Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны", — заявил член Конгресса США Дэн Бишоп.