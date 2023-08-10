Республиканцев разозлила просьба главы Белого дома Джо Байдена об оказании очередной финансовой помощи киевскому режиму, пишут корреспонденты информационного издания FoxNews.
Американские конгрессмены указали на недопустимость "выгребания денег за дверь" для поддержания украинского конфликта без прозрачности и подотчётности.
"Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны", — заявил член Конгресса США Дэн Бишоп.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".