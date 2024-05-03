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Превратите своё время в деньги: эксперт раскрыла золотые правила увеличения семейного бюджета

Эксперт Петрова назвала способы увеличить семейный бюджет

1:05
Экономика

Финансовый эксперт и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова в интервью с "Мослентой" поделилась мнением о способах увеличения семейного бюджета.

Эксперт Петрова назвала способы увеличить семейный бюджет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Петрова утверждает, что повышение доходов может быть самым эффективным методом для улучшения финансовой ситуации семьи.

Это может потребовать смены работы или поиска дополнительных источников дохода, таких как проведение онлайн-курсов или мастер-классов, что позволит преобразовать время в деньги и решить проблему нехватки средств.

Петрова также подчеркивает важность изменения финансового мышления для достижения поставленных целей.

Кроме того, она акцентирует внимание на необходимости тщательного контроля за расходами. По её мнению, важно не только составить бюджет, но и строго придерживаться его, избегая превышения установленных лимитов.

Такой подход поможет не только контролировать текущие траты, но и со временем создать финансовую подушку безопасности, которая станет залогом финансовой устойчивости семьи.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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