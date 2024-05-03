Кому и зачем нужно есть фисташки: обязательно включите их в свой рацион

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Полезные свойства фисташек: нормализация работы печени

Здоровье

Фисташки являются чрезвычайно полезной пищей для многих. В этой статье мы поговорим о пользе фисташек для здоровья человека.

Полезные свойства фисташек: нормализация работы печени
Фото: Own work by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кому и как полезны фисташки для здоровья

Поскольку фисташки содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот и ореховой клетчатки, они полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Из-за высокой калорийности фисташек орехи рекомендуются тем, кто хочет похудеть. Ведь они позволяют надолго сохранить чувство сытости.

Регулярное употребление фисташек может помочь при заболеваниях печени. Благодаря составу орехов в организме нормализуются рабочие функции печени, очищаются желчные протоки от закупорки. Если вас беспокоит печеночная колика, то благодаря нескольким фисташкам от нее можно избавиться.

Дело в том, что фисташки богаты витамином Е, известным как природный антиоксидант. Витамин С также омолаживает организм. Орех также содержит витамины группы В, железо, калий, магний, фосфор и кальций.

Кроме того, фисташки являются отличным источником полезных микроэлементов, таких как медь, марганец, а также белков, пищевых волокон, тиамина и фосфора.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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